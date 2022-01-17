Снегоход провалился под лед в Каракулинском районе Удмуртии

Спасатели помогли извлечь снегоход из воды. Фото: МЧС по УР

В субботу, 15 января, на реке Каме у деревни Зуевы Ключи в Каракулинском районе Удмуртии под лед провалился снегоход «Ямаха». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«К счастью, водителю и пассажиру удалось вовремя спрыгнуть. Совместно с очевидцами им удалось удержать снегоход, чтоб он не затонул, но вытащить до конца не удавалось», - говорится в сообщении.

Прибывавшие на место спасатели помогли достать снегоход из воды.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности при выезде на лед. Не стоит передвигаться по руслам рек, зарослям камышей и местам сброса технических вод.

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