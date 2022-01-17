Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить исчерпывающий доклад о ходе расследования дела о банде педофилов в Удмуртии

Поручение было дано после публикаций в СМИ. Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву предоставить исчерпывающий доклад о работе, проведенной в рамках расследования уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних жителей в регионе. Как сообщает пресс-служба ведомства, поручение было дано в связи с обсуждением в СМИ и социальных сетях расследования данного дела и информации о недостаточности проведенных действий для установления всех его фигурантов.

Ранее rucriminal.info опубликовал материалы о систематических насильственных действиях со стороны представителей одного из закавказских государств в отношении несовершеннолетних девочек в Ижевске.

В публикации говорится об участии в преступной схеме судей и сотрудников правоохранительных органов, а также о потворстве деятельности «извращенцев» со стороны представителей диаспоры. Утверждается, что главарь банды был отпущен под залог 3 млн рублей и скрылся на родине, а большинство его подельников не понесли никакой ответственности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Трех чиновников Минстроя Удмуртии наказали за нарушения при переселении граждан из ветхого жилья