Отдельную статью за преступления в сфере ритуальных услуг предложили ввести в России

Сообщения о мошенничестве в сфере ритуальных услуг появляются регулярно. Фото: pixabay.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в УК РФ отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма Орлова на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Прошу Вас оценить целесообразность введения в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи «Мошенничество в сфере ритуальных услуг» с наказанием в виде штрафа до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до четырёх лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершённое группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере — с суммой ущерба свыше 250 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения (цитата по RT).

В письме Орлов отмечает, что согласно текущему федеральному законодательству и региональным правовым актам россияне имеют право на безвозмездной основе получить целый ряд услуг и действий, связанных с погребением усопшего родственника, однако в СМИ регулярно появляются сообщения об очередных случаях мошенничества со стороны работников ритуальных агентств, моргов или кладбищ.

На данный момент статья 159 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, до пяти лет — если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, до шести лет — если мошенничество совершено в крупном размере. Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко считает, что этой статьи вполне достаточно, и сомневается в необходимости введения отдельной нормы.

«Никаких особых плюсов во введении такой нормы не будет, а санкция основной статьи за мошенничество уже позволяет назначить довольно строгое наказание за подобные действия. Что касается доказывания мошенничества, то в сфере ритуальных услуг каких-то особенностей нет: как и обычно, будут использоваться и переписки, и свидетельские показания, любые документы, которые могут подтвердить совершение преступных действий», — рассказал он (цитата по RT).

По словам эксперта, нарушители обычно идут на различные ухищрения с целью оградить себя от наказания, поэтому доказать факт любого мошенничества всегда непросто.

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