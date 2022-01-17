14-летний подросток и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Ува

По факту ДТП проводится проверка. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В минувшую пятницу, 14 января, около 12:00 на 82-м километре автодороги Ижевск – Ува произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 23-летняя водитель автомобиля LADA Granta не справилась с управлением и вылетела на «встречку», где столкнулась с автомобилем Toyota с 68-летним мужчиной за рулем.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тойота», водитель автомобиля «Лада Гранта» и ее пассажиры – 48-летняя женщина и 14-летний подросток получили травмы и были госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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