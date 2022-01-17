105 единиц снегоуборочной техники вывели на улицы Ижевска 17 января

Общий объем снега, вывезенного с городских улиц с начала зимнего сезона, составляет почти 381 тыс. кубометров. Фото: Диля Ахмадишина

В ночь с 16 на 17 января с улиц Ижевска было вывезено более 13 000 кубометров снега. Как сообщает пресс-служба городской администрации, дорожные службы расширили проезжую часть улиц Ленина, Удмуртской, Тарасова, Фруктовой, Школьной, 50 лет ВЛКСМ, Красногеройской на участке от Удмуртской до Тельмана, а также в городке Металлургов.

Снег вывезли с участков улиц 8-е Марта, Тимирязева, К. Маркса, Партизанской, 30 лет Победы, Советской, Азина, Новой, Шестнадцатой, Петрова, Молодежной, Баранова, Азина, на Воткинском и Славянском шоссе, в переулке Узенький.

«Всего минувшей ночью с улиц Ижевска вывезено 13,1 тыс. кубических метров снега», - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем снега, вывезенного с городских улиц с начала зимнего сезона, составляет почти 381 тыс. кубометров.

Сегодня, 17 января, в столице Удмуртии работают 105 единиц снегоуборочной техники.

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