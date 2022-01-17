Братья-близнецы из Ижевска стали героями шоу «Лучше всех!» на Первом канале

Ребята сыграли в «грибную» викторину вместе с Максимом Галкиным и Юлией Савичевой. Фото: Красный квадрат
6-летние братья-близнецы из Ижевска Артем и Егор Охотниковы стали героями детского шоу талантов «Лучше всех!» (6+) на Первом канале. Как сообщает IZHLIFE, выпуск с их участием вышел в эфир накануне, 16 января.
Фото: Красный квадрат
«Несмотря на юный возраст, ребята всерьез увлекаются грибами и их сбором. Своими знаниями они сразу же поделились с ведущим шоу Максимом Галкиным», - пишет IZHLIFE.
По словам мамы двойняшек Эльвиры Охотниковой, любовь к грибам мальчикам привил их отец. Близнецы изучали их разновидности при помощи карточек.
Чтобы проверить знания братьев, Максим Галкин устроил викторину, в которой также участвовала певица Юлия Савичева. Все четверо сели за стол-мухомор, надели на голову карточки с фотографиями грибов и при помощи наводящих вопросов угадывали, какой гриб изображен на их карточке. Эпизод с мальчиками из Ижевска начинается с 58:50
В конце выпуска Артему и Егору вручили медали и рюкзаки со сладостями.
в конце выпуска Артему и Егору вручили медали и рюкзаки со сладостями. Фото: Красный квадрат
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