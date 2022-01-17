Лыжник-паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев завоевал три золотые медали на чемпионате мира в Лиллехаммере

Соревнования в Норвегии продлятся до 23 января включительно. Фото: www.paralympic.org

Спортсмен из Удмуртии Владислав Лекомцев взял три золотые награды на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта в норвежском Лиллехаммере. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета.

«Так, сперва Лекомцеву не было равных в мужской лыжной гонке на 12,5 км (категория «стоя»), а в выходные он победил еще и в двух биатлонных стартах (на 6 и 10 км)», - пишет IZHLIFE.

Соревнования в Норвегии продлятся до 23 января включительно.

Напомним, 5 марта стартует в Пекине стартует зимняя Паралимпиада

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