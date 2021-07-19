У лыжника-паралимпийца из Удмуртии Владислава Лекомцева родилась двойня

Фото: instagram.com/alisagrechanenko, vk.com/flgu18

Чемпион Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам из Удмуртии Владислав Лекомцев стал отцом близняшек. О том, что у него и его жены Алисы родились мальчик и девочка, сообщается на его странице в социальной сети.

В группе лыжных гонок Удмуртии поздравили счастливую пару с пополнением: «Желаем здоровья маме и двойняшкам Матвею и Софии! Пусть растут сильными, счастливыми и спортивными».

Напомним, в 2016 году Влад заходил на студию радио «КП-Ижевск» и рассказал о своей семье, предстоящей свадьбе и медалях, которые некуда девать.

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