Подпольное казино накрыли в Глазове

Размер незаконно извлеченного дохода превысил 6 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Глазове по подозрению в незаконных организации и проведении азартных игр задержаны четверо жителей города – двое мужчин 62 и 63 лет и две женщины в возрасте 35 и 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с октября 2020 по 14 января 2022 года один из подозреваемых организовал подпольное казино. В незаконную деятельность организатор вовлек трех своих знакомых – именно они непосредственно проводили игры с использованием столов для покера, игральных карт и фишек. Женщины выполняли роль крупье. Деятельность казино была хорошо законспирирована.

«Размер незаконно извлеченного ими дохода составил более 6 миллионов рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи совместно с полицейскими пресекли деятельность заведения. В ходе обысков было изъято игровое оборудование и 130 тысяч рублей наличными. Допрошены посетители казино.

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Организатора преступной группы заключили под стражу.

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