Более 500 кг меда отправила Удмуртия в Швейцарию в 2021 году

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В 2021 году Удмуртия экспортировала в Швейцарию 535 кг меда, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. В Объединенные Арабские Эмираты за год отправили 875 тысяч яиц.

«Молочная продукция направляется в США - 51 т, в Узбекистан- 180 т и во Вьетнам -16 т и сухая молочная продукция отправлена в Китай - 225 т», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Монголию из Удмуртии отправились 640 тонн свинины.

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