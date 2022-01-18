До -5 °C и продолжительный снег ожидаются в Ижевске 18 января

Синоптики прогнозируют южный ветер. Фото: архив КП в Ижевске

Днем 18 января в Ижевске ожидается продолжительный снег. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии, температура воздуха окажется в пределах -3.. -5 °С.

Синоптики прогнозируют южный ветер, его скорость составит 7–12 м/с. На дорогах сохранится снежный накат.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 744–746 мм рт. ст. Магнитное поле спокойное, влажность 88–90 %.

Подробнее о погоде на ближайшие дни мы рассказывали здесь.

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