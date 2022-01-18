2 биатлонистки из Удмуртии выступят на Олимпиаде в Пекине

Ульяна Нигматуллина. Фото: wcbiathlon.ru
В список из 10 российских биатлонистов, которые отправятся на зимнюю Олимпиаду в Китай, вошли две уроженки Удмуртии. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу национального Союза биатлонистов.
«Так, за женскую сборную в Пекине выступят Ульяна Нигматуллина (в девичестве - Кайшева) и другая уроженка Можги Валерия Васнецова, которая представляет Пермский край. Компанию им составят Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова», - пишет IZHLIFE.
Отмечается, что ижевчанин Александр Поварницын проиграл конкуренцию Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Максиму Цветкову, Даниилу Серохвостову и Кариму Халили и не получил получил прямую путевку на Олимпиаду. Тем не менее, Поварницына включили в список запасных.
Напомним, открытие Зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля.
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