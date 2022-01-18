Зал торжественных церемоний в Доме дружбы народов в Ижевске открыли после ремонта

Ремонтные работы завершились в декабре прошлого года. Фото: izh.ru

14 января в Ижевске в Доме дружбы народов после ремонта вновь открылся зал торжественных церемоний городского управления ЗАГС. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, ремонтные работы завершились еще в декабре прошлого года.

Фото: izh.ru

«Все желающие могут подать заявление на торжественную регистрацию заключения брака», - говорится в сообщении.

Фото: izh.ru

Подать заявление можно по адресу улица Удмуртская, 196, кабинет №1, либо через портал «Госуслуги».

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