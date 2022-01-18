Два молодых человека погибли в столкновении «легковушки» с грузовиком на трассе в Удмуртии

Водитель и пассажир «Джетты» скончались на месте аварии. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 17 января, около 23:00, на 49-м километре участка федеральной трассы в Алнашском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя погибшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 22-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 31-летнего мужчины.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Водитель и 23-летний пассажир «Джетты» скончались на месте.

«По факту ДТП проводится расследование», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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