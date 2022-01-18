Житель Удмуртии нашел тело своей 61-летней матери в придорожном сугробе возле ее дома

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: pixabay.com
Вечером 17 января житель поселка Балезино наведался к своей 61-летней матери, проживающей в частном домовладении, однако дома ее не оказалось. Тогда мужчина решил раскидать лопатой снежный бруствер возле дома женщины, где и обнаружил ее бездыханное тело.
«Признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются соседи и родственники погибшей.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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