Вирусолог прокомментировал идею использования «омикрона» в качестве «живой вакцины»

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Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов прокомментировал советы некоторых антиваксеров другим людям заразиться штаммом «омикрон» для заболевания ковидом в легкой форме, чтобы получить таким образом антитела к COVID-19. Его слова приводит RT.

Специалист высказался против таких «экспериментов».

«Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты. Просто Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире — это Вселенная и человеческая глупость, но потом подумал и сказал, что насчет Вселенной не очень уверен», — отметил он (цитата по RT).

Профессор призвал противников вакцинации вести себя разумнее.

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