Вера Сухих исполняла обязанности министра финансов Удмуртии с ноября прошлого года. Фото: Сергей Грачев

Вера Сухих назначена на пост министра финансов Удмуртии. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на указ, подписанный врио замглавы республики Ярослава Семенова.

«Назначить Сухих Веру Николаевну на должность министра финансов Удмуртской республики с 18 января 2022 года», - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее региональный Минфин возглавлял Станислав Евдокимов, однако в октябре 2021 года он покинул этот пост по собственному желанию, а в конце декабря объявил о своем намерении заняться бизнесом по пошиву одежды. Исполнять обязанности министра финансов стала Вера Сухих. 14 декабря Госсовет Удмуртии согласовал ее назначение на пост руководителя министерства.

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