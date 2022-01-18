Приезжий обитатель «заброшки» до смерти избил жителя Ижевска у мусорных контейнеров

Уголовное дело направлено в прокуратуру. Фото: pixabay.com

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего переселенца из Омской области, обвиняемого в разбое и непредумышленном убийстве малознакомого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый жил в заброшенном здании в Первомайском районе города. В начале сентября прошлого года около мусорных контейнеров он напал на малознакомого мужчину и отнял у него мобильный телефон и 150 рублей.

В начале ноября на том же самом месте между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего руками и ногами.

«В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался через сутки в больнице», - говорится в сообщении.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело по части 1 статьи 162, части 4 статьи 111 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Удмуртии нашел тело своей 61-летней матери в придорожном сугробе возле ее дома