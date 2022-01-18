60-летний водитель «Гранты» погиб в столкновении с фурой на выезде из Ижевска

Водитель фуры не пострадал. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 18 января, около 13:50, на третьем километре автодороги «Западный обход Ижевска» произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, по предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta, мужчина 1963 года рождения, при завершении обгона успешно вернулся на свою сторону дороги, однако в этот момент не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с грузовиком Scania с мужчиной 1976 года рождения за рулем.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил смертельную травму, водитель грузового автомобиля не пострадал», - говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Отмечается, что погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Затруднений движения на данном участке нет.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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