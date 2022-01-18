В Госдуме назвали актуальным призыв Мишустина перевести часть работников на удаленку

Фото: Амир Закиров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала призыв премьер-министра России Михаила Мишустина по возможности перевести сотрудников на удаленку. Ее слова приводит RT.

«К сожалению, омикрон — это тот штамм, который показал такие возможности на европейской территории и уже пришел в Россию, а значит, можно будет ожидать, что где-то к середине февраля у нас будет пик нагрузки на врачей», — отметила она.

Депутат считает, что на фоне увеличения темпов роста заболеваемости ковидом работодатели должны прислушаться к предложению российского премьера.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Взяткодателя по делу бывшего министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба оштрафовали на 9 млн рублей