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Здоровье18 января 2022 14:15

В Госдуме назвали актуальным призыв Мишустина перевести часть работников на удаленку

Депутат Бессараб считает, что работодатели должны прислушаться к предложению премьер-министра
Дмитрий Коренев
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Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала призыв премьер-министра России Михаила Мишустина по возможности перевести сотрудников на удаленку. Ее слова приводит RT.

«К сожалению, омикрон — это тот штамм, который показал такие возможности на европейской территории и уже пришел в Россию, а значит, можно будет ожидать, что где-то к середине февраля у нас будет пик нагрузки на врачей», — отметила она.

Депутат считает, что на фоне увеличения темпов роста заболеваемости ковидом работодатели должны прислушаться к предложению российского премьера.

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