Взяткодателя по делу бывшего министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба оштрафовали на 9 млн рублей

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 18 января, в Ижевске вынесен приговор 40-летнему руководителю одного из предприятий Самары, обвиняемого в даже взятки бывшему министру строительства Удмуртии Ивану Ястребу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что летом 2020 года Иван Ястреб, на тот момент занимавший пост руководителя ГУП «ТПО ЖКХ УР», заключил с предприятием обвиняемого соглашение на выполнение работ по строительству и монтажу очистных сооружений в поселке Кез в рамках муниципального контракта, стоимость которого превысила 52 млн рублей. При этом существовала договоренность о передаче Ястребу «отката» в размере 9 млн рублей «за сам факт заключения соглашения, полную и своевременную оплату проведенных работ».

«29.10.2020 осужденный передал чиновнику 1,95 млн. рублей в качестве первой части взятки», - говорится в сообщении.

Вечером того же дня Ивана Ястреба задержали. В его квартире при обыске был обнаружен конверт с деньгами. Взяткодатель попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками регионального УФСБ. В ходе следствия он признал свою вину лишь частично.

С учетом всех юридически значимых обстоятельств суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в размере 9 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в декабре прошлого года суд приговорил 47-летнюю предпринимательницу из Белгорода к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 4,5 млн рублей. Она дала экс-министру взятку за заключение контрактов на строительство в Удмуртии фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также за «общее покровительство по службе при исполнении заключенных договоров».

Уголовное дело в отношении самого Ивана Ястреба продолжает рассматриваться в Октябрьском районном суде Ижевска.

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