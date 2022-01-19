2 человека получили травмы в ДТП с лосем в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 18 января, около 21:00, на 34-м километре трассы «Воткинск – Чайковский» произошло ДТП с участием дикого зверя. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 61-летний водитель KIA Optima при движении в сторону Воткинска сбил лося.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «Kia Optima» и его пассажир – 59-летняя женщина, получили травмы», - говорится в сообщении.

Лось не выжил.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, особенно в тех местах, где установлены предупреждающие о появлении диких животных дорожные знаки. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают в лес, а, напротив, выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами.

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