В Удмуртии усилят контроль за соблюдением масочного режима

В правительстве Удмуртии предполагают, что в ближайшее время нагрузка на поликлиники может вырасти. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии будет усилен контроль за соблюдением санитарных мер, и в первую очередь – за соблюдением масочного режима. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

«Работодателям же следует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, в особенности пожилых и беременных», - написал он.

По словам Семенова, система здравоохранения должна быть готова к очередному росту заболеваемости.

«На сегодня у нас почти 40% коечного фонда свободны, если будет необходимость, мы в короткие сроки готовы его нарастить», - отметил председатель правительства региона.

Также планируется усилить мониторинг работы call-центров, сотрудники которых консультируют граждан по коронавирусу, записывают на прием или помогают вызвать врача.

В правительстве Удмуртии предполагают, что в ближайшее время нагрузка на поликлиники может вырасти. Этот вопрос рассмотрят на заседании регионального штаба в ближайшее время.

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