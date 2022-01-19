В Удмуртии усилят контроль за соблюдением масочного режима

В правительстве Удмуртии предполагают, что в ближайшее время нагрузка на поликлиники может вырасти. Фото: Амир Закиров
В Удмуртии будет усилен контроль за соблюдением санитарных мер, и в первую очередь – за соблюдением масочного режима. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.
«Работодателям же следует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, в особенности пожилых и беременных», - написал он.
По словам Семенова, система здравоохранения должна быть готова к очередному росту заболеваемости.
«На сегодня у нас почти 40% коечного фонда свободны, если будет необходимость, мы в короткие сроки готовы его нарастить», - отметил председатель правительства региона.
Также планируется усилить мониторинг работы call-центров, сотрудники которых консультируют граждан по коронавирусу, записывают на прием или помогают вызвать врача.
В правительстве Удмуртии предполагают, что в ближайшее время нагрузка на поликлиники может вырасти. Этот вопрос рассмотрят на заседании регионального штаба в ближайшее время.
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