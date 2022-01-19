Инженера в Ижевске оштрафовали на 261 тысячу рублей за взятки заместителю директора одной из местных авиакомпаний

Мужчина не признал свою вину. Фото: архив КП в Ижевске

33-летний главный инженер коммерческого предприятия в Ижевске признан виновным в даче крупной взятки руководящему лицу одной из местных авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что мужчина систематически передавал деньги заместителю директора авиакомпании с целью пролоббировать интересы своего предприятия «при реализации договорных отношений по обслуживанию систем сигнализации и видеонаблюдения».

«[Мужчина свою] вину не признал», - сообщили в ведомстве.

Индустриальный районный суд приговорил взяткодателя к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в 261 тысячу рублей.

Приговор вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии усилят контроль за соблюдением масочного режима