Опубликован график вывоза снега в Ижевске с 19 по 22 января

Дорожные службы Ижевска продолжают убирать снег с городских улиц. Фото: Константин Ившин, архив КП в Ижевске

Дорожные службы Ижевска продолжают расчистку городских улиц от снега. На сайте муниципалитета был опубликован график снегоуборочных работ, запланированных на ближайшие дни.

19 ЯНВАРЯ

- с 09:00 до 17:00 - вдоль ул. З. Космодемьянской;

- до 12:00 - внутриквартальный проезд вдоль детской поликлиники №5 (от ул. Краева до ул. К. Либкнехта);

- с 20:00 до 05:00 - вдоль ул. К. Маркса (от ул. Кирова до ул. Майская);

- с 20:00 до 05:00 - вдоль ул. Шумайлова;

- с 20:00 до 05:00 - внутриквартальные проезды вдоль дома № 401 по ул. К. Маркса (от ул. К. Маркса до ул. Кирова);

- с 20:00 до 05.00 - вдоль ул. Баранова (от ул. Мужвайская до ул. О. Кошевого);

- с 20:00 до 02:00 - внутриквартальные проезды вдоль дома № 59 по ул. Холмогорова;

- с 20:00 до 05:00 - проезд у 91 школы;

- с 20:00 до 05:00 - ул. В. Сивкова (от ул. Чугуевского до ул. Ленина);

- с 20:00 до 05:00 - пер. Октябрьский (от ул. К. Маркса до ул. Красноармейская);

- с 21:00 до 00:00 - внутриквартальный проезд у библиотеки им. Некрасова (ул. В. Сивкова, 158).

20 ЯНВАРЯ

- с 09:00 до 16:00 - внутриквартальный проезд вдоль дома № 58 по ул. Нагорная;

- с 20:00 до 05:00 - внутриквартальные проезды у пункта вакцинации (ул. Нагорная, 56а);

- с 20:00 до 05:00 - внутриквартальные проезды у д/с №194 (Воткинское шоссе, 90а);

- с 20:00 до 06:00 - внутриквартальный проезд у школы №19 (ул. Воткинское шоссе, 110).

21 ЯНВАРЯ

- с 09:00 до 16:00 - внутриквартальные проезды вдоль дома № 39 по ул. Воткинское шоссе;

- с 20:00 до 06:00 - ул. Кунгурцева;

- с 20:00 до 05:00 - ул. Садовая (от ул. Областной до ул. Нагорная).

22 ЯНВАРЯ

- внутриквартальный проезд в границах ул. Буммашевская и ул. 9 Января.

Для качественной уборки жителей просят не парковать машины на указанных участках.

«Освобождать проезды от машин дорожникам помогают сотрудники ГИБДД: экипаж Госавтоинспекции связывается по телефону с автовладельцами и просит переставить транспортное средство, если оно мешает уборке», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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