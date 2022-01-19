Движение по переулку Северному в Ижевске ограничили до 10 февраля

Тепло отключать не будут. Фото: Яндекс Карты

На участке переулка Северного в Ижевске между офисным центром «Сайгас» и жилым домом на Удмуртской, 284 ведется ремонт сетей теплоснабжения. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», в связи с этим на указанном участке до 10 февраля будет ограничено движение транспортных средств.

«Ограничений по теплоснабжению горожан нет, поскольку ремонт ведется на резервной теплотрассе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на объекте заменят 70 метров изношенных труб диаметром 500 мм.

На данном участке организована временная схема расстановки дорожных знаков.

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