Фотографии с фэшн-съемки на стадионе «Динамо» в Ижевске попали на страницы журнала L’OFFICIEL RUSSIA

Над концепцией образов трудились несколько человек. Фото: предоставлено Марией Агашиной

Фотографии с фэшн-съемки «По следам олимпиады» от ижевской команды - стилиста Марии Агашиной, фотографа Кристины Коротковой, визажиста Ольги Чураковой и парикмахера Анны Дерюшевой – попали на страницы модного журнала L’OFFICIEL RUSSIA. Съемку заказал бутик SHOPKIMONO, специализирующийся на продаже традиционных японских одеяний.

Фото: предоставлено Марией Агашиной

«Для таких съемок важны профессионализм, взаимопонимание и качество. А мы уже не первый раз с ними сотрудничаем – они доверяют нашей команде. Нашей задачей было показать кимоно в нетрадиционном способе ношения. Отмечу, что все фэшн-съемки – это не про то, что носить на улице, но при этом с использованием обычной одежды и аксессуаров», - рассказала стилист Мария Агашина.

Над концепцией образов трудились несколько человек.

Фото: предоставлено Марией Агашиной

«Просто снять кимоно, пусть и красиво – это не так интересно, тем более для таких модных журналов. Важна идея, тема, история»», - говорит Мария.

Снимки делались летом 2021 года на ижевском стадионе «Динамо». Кимоно для них доставили прямо из Страны восходящего солнца.

«Образы получились многослойными – на моделях были и гетры, и сапоги. А снимали при 32 градусов жары. Вся команда переживала: девочкам нужно было сохранять самообладание, а визажисты просто не опускали кистей. Тогда нам казалось, что лучше уж сниматься в снегу, чем при такой жаре», - поделилась стилист.

По словам Марии, оказаться на страницах L’OFFICIEL RUSSIA – престижно.

Фото: предоставлено Марией Агашиной

«Это не заказная статья: за размещение ни мы, ни заказчик не заплатили. То, что фотографии появились в журнале, говорит о том, что мы попали в тренд, подошли под их формат. Мы им интересны, и нас действительно оценили!», – рассказала она.

Стоит отметить, что ранее работы с участием Марии Агашиной в качестве стилиста попали на обложку американского журнала Surreal Magazine

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