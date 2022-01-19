МЧС: крещенские купания в Удмуртии обошлись без происшествий

Во время купаний спасатели работают в режиме повышенной готовности. Фото: МЧС по УР

В ночь с 18 на 19 января в Удмуртии были организованы купания в ледяной воде по случаю православного праздника Крещения. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на территории республики было оборудовано 56 купелей.

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

«Несчастных случаев на водных объектах Удмуртской Республики не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

Решение о дальнейшем функционировании купелей будут принимать организаторы, исходя из погодных условий и посещаемости.

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

Во время купаний силы и средства ГУ МЧС России по Удмуртии и Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС работают в режиме повышенной готовности, организовано постоянное дежурство.

«Комсомолка» вела прямую трансляцию с места купания на Ижевском пруду.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение по переулку Северному в Ижевске ограничили до 10 февраля