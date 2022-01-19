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Общество19 января 2022 13:55

Трамваи не идут от ТЦ «Океан» до центра в Ижевске

Нет движения трамваев маршрутов №№1, 2, 4, 9, 10
Источник:kp.ru
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Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске временно нет движения трамваев №№1, 2, 4, 9, 10 от ТЦ «Океан» до центра. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №1: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. Тимирязева – ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. Магистральная - ул. Московская.

С ул. Московской трамваи следуют по своему маршруту.

Маршрут №2: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Халтурина – ул. Ленина - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная.

С ул. Промышленной трамваи следуют по своему маршруту.

Маршрут №4: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. Тимирязева - ул Халтурина - ул. Ленина - ул. Промышленная.

С ул. Промышленной трамваи следуют по своему маршруту.

Маршрут №9: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Халтурина - ул Ленина - Центр - ул. Магистральная - ул. Московская.

С ул. Московской трамваи следуют по своему маршруту.

Маршрут №10: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. Тимирязева - Буммаш.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в в 18:17.