Троллейбусы не идут через перекресток Удмуртской и Майской в Ижевске

Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске временно нет движения троллейбусов №№1, 2, 4, 7, 14 через перекресток улиц Удмуртской и Майской. Об этом сообщает МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

1 маршрут: Дом печати - Воткинское шоссе - ул. Удмуртская - Троллейбусный парк;

2 маршрут: Ул. Молодёжная – ул. Орджоникидзе - ул. Воровского - ул. Советская - Центр;

4 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. Воровского - ул. Советская - Центр;

7 маршрут: Ул. Труда - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская - Троллейбусный парк;

14 маршрут: Ул. К.Герда - ул. Новоажимова - ул. К.Либкнехта - ул. Орджоникидзе - ул. Молодежная - ул. Труда.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 19:16