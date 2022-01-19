Минздрав Удмуртии сообщил о наличии на складах более 565 тысяч упаковок лекарств для больных коронавирусной инфекцией

На складах имеются противовирусные, гормональные, антикоагулянтные, иммунобиологические и другие препараты. Фото: pixabay.com

В Удмуртии создан достаточный запас лекарств для больных новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Это противовирусные, гормональные, антикоагулянтные, иммунобиологические и другие препараты», - говорится в сообщении.

Так, на складе ГУП УР «Фармация» и в других медорганизациях республики хранится более 524,9 тысяч упаковок лекарств по 12 международным наименованиям. В стационарах, перепрофилированных под ковидарии, имеется еще 42 964 упаковки по 14 наименованиям, в том числе препараты, содержащие в своем составе моноклональные тела.

«Сейчас у нас есть все препараты, согласно протоколам лечения, которые рекомендованы на амбулаторном и стационарном этапе заболевания. При необходимости будут проведены дополнительные закупки. Хочу бы ещё раз напомнить, что лекарственная терапия назначается только лечащим врачом, а набор лекарственных препаратов может быть разным, в зависимости от тяжести течения заболевания, возраста и наличия сопутствующих заболеваний у пациента», - рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

По словам Петренко, при подозрении на ковид, в случае принятия врачом решения о возможности лечения в амбулатории, пациенту выдаются необходимые лекарства. Отмечается, что с начала пандемии за счет средств федерального и регионального бюджета лекарственными препаратами на амбулаторном уровне уже обеспечены 101 824 пациента на общую сумму более 310 млн рублей.

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