Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 125 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 19 января в республике выявлено 245 новых случаев заболевания коронавирусом. 337 человек выздоровели, 5 пациентов скончались, 118 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 38 105 (+125 по отношению к утру 18 января)

Глазов — 3 533 (+22)

Алнашский район — 1 134 (+16)

Можга — 3 695 (+13)

Завьяловский район — 2 886 (+11)

Сарапул — 2 824 (+9)

Игринский район — 2 125 (+6)

Воткинск — 4 267 (+5)

Граховский район — 527 (+5)

Можгинский район — 1 111 (+5)

Сарапульский район — 762 (+5)

Малопургинский район — 950 (+4)

Ярский район — 509 (+4)

Селтинский район — 786 (+3)

Камбарский район — 852 (+2)

Красногорский район — 628 (+2)

Юкаменский район — 639 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 1 008 (+2)

Вавожский район — 754 (+1)

Воткинский район — 1 379 (+1)

Глазовский район — 645 (+1)

Увинский район — 2 766 (+1)

Балезинский район — 1 299

Шарканский район — 1 288

Сюмсинский район — 1 025

Кизнерский район — 725

Киясовский район — 517

Каракулинский район — 667

Дебесский район — 540

Кезский район — 471

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