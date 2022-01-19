Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 125 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 19 января в республике выявлено 245 новых случаев заболевания коронавирусом. 337 человек выздоровели, 5 пациентов скончались, 118 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 38 105 (+125 по отношению к утру 18 января)
Глазов — 3 533 (+22)
Алнашский район — 1 134 (+16)
Можга — 3 695 (+13)
Завьяловский район — 2 886 (+11)
Сарапул — 2 824 (+9)
Игринский район — 2 125 (+6)
Воткинск — 4 267 (+5)
Граховский район — 527 (+5)
Можгинский район — 1 111 (+5)
Сарапульский район — 762 (+5)
Малопургинский район — 950 (+4)
Ярский район — 509 (+4)
Селтинский район — 786 (+3)
Камбарский район — 852 (+2)
Красногорский район — 628 (+2)
Юкаменский район — 639 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 1 008 (+2)
Вавожский район — 754 (+1)
Воткинский район — 1 379 (+1)
Глазовский район — 645 (+1)
Увинский район — 2 766 (+1)
Балезинский район — 1 299
Шарканский район — 1 288
Сюмсинский район — 1 025
Кизнерский район — 725
Киясовский район — 517
Каракулинский район — 667
Дебесский район — 540
Кезский район — 471
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