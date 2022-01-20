Кондуктору в Ижевске грозит до 6 лет колонии за кражу денег с найденной банковской карты

Карту потеряла 25-летняя девушка. Фото: pixabay.com

В Ижевске 47-летняя кондуктор общественного транспорта подозревается в краже денег с банковской карты, которую ранее потеряла 25-летняя ижевчанка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«Установлено, что, найдя чужую банковскую карту, женщина расплатилась ею за покупки в супермаркете, а также в интернет-аптеке», - говорится в сообщении.

Ущерб превысил 9 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («кража с банковского счета»). Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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