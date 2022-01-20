296 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 3 человека скончались. Фото: unsplash.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 20 января в республике выявлено 296 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 47 детей и 43 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 3 смерти. Мужчинам было 68, 76, 84 года.

357 человек выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 363 420 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 937.

5 814 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 255 - в состоянии средней степени тяжести, 119 - в тяжелом состоянии.

Всего на 20 января в Удмуртии зарегистрирован 81 172 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 72 074 человека выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 470 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 679 673 жителей Удмуртии. Из них 532 661прошел оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 116 952 человека.

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