Экс-главу муниципалитета в Удмуртии будут судить за служебный подлог и злоупотребление полномочиями

Бывший чиновник ответит по двум статья УК РФ. Фото: Сергей Грачев

В МО «Порозовское» Шарканского района Удмуртии выявлен факт нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщает прокуратура региональной прокуратуры, в период с ноября 2016 по октябрь 2021 года бывший глава муниципалитета вносил в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении своим близким родственником работ в администрации.

«В результате неправомерных действий должностного лица бюджету МО «Порозовское» причинен ущерб на общую сумму около 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и по части 2 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ход и результаты расследования, а также возмещение причиненного ущерба находятся на контроле районного прокурора.

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