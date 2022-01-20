В Ижевске вырубили березовый сквер на улице Коммунаров

Березы стояли здесь не один десяток лет. Фото: Амир Закиров

В Ижевске вырубили сквер возле Республиканского дома народного творчества по улице Коммунаров. Ранее участок обнесли забором. Напомним, на этом месте будет построено новое здание Арбитражного суда.

Фото: Амир Закиров

Земельный участок площадью 6 036 кв. метров является федеральной собственностью. В 2008 году территорию отдали Арбитражному суду УР в постоянное пользование для строительства нового здания.

Фото: Амир Закиров

«Прилегающая к зданию суда территория будет благоустроена, освещена и обеспечена круглосуточным наблюдением охраны, что будет способствовать безопасности жителей микрорайона», - обещали ранее в городской администрации.

Согласно плану озеленения, на прилегающей к будущему зданию территории должны высадить березу и бересклет, а также благоустроить газон. Сумма компенсаций за вырубку деревьев (в том числе и аварийных) превысит 756 тысяч рублей.

Фото: Амир Закиров

Завершить строительство планируют в 2024 году.

Судя по реакции в соцсетях, многих ижевчан возмутила вырубка деревьев, которые стояли здесь не один десяток лет.

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