Бывший руководитель Гидрометцентра Удмуртии Татьяна Загребина скончалась на 64-м году жизни

Татьяна Аркадьевна Загребина. Фото: www.meteo.nw.ru

Накануне, 18 января, после непродолжительной болезни на 64-м году жизни скончалась бывший начальник Удмуртского Гидрометцентра, кандидат географических наук Татьяна Загребина. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Татьяна Аркадьевна Загребина родилась в Ижевске 17 августа 1958 года. В 1986 году она окончила Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-метеоролог, в 2001 году – Удмуртский государственный университет по специальности экономист-менеджер. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию.

«Трудовая деятельность Т.А. Загребиной связана с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Более 25 лет она проработала в Удмуртском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Верхне-Волжского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Удмуртский ЦГМС)», - говорится в сообщении.

В 1997-2006 годах занимала пост начальника Удмуртского ЦГМС.

С 2006 года она работала в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Санкт-Петербург), в 2022 году возглавила управление.

Прощание и похороны состоятся в субботу, 22 января, на Иликовском кладбище в городе Ломоносов (Ленинградская область).

Редакция «Комсомолки» выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Аркадьевны.

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