Советская улица Ижевска с «изнанки»: нестандартные балконы, арочные окна и дом Лятушевича за забором

В доме на ул. Советской, 36 местами сохранились арочные окна, но часть из них заложили. Фото: Лада Иванова

«Комсомолка» продолжает шагать по дворам Ижевска. В рамках проекта «Изнанка» мы побывали на непарадной стороне улицы Пушкинская, а также выяснили, что скрывается за фасадами домов на Лихвинцева.

Теперь мы решили прогуляться по Советской, и нашли здесь много интересного. Показываем!

КРАСНЫЙ КИРПИЧ И ДОМА ЗА ЗАБОРОМ

В центре города жизнь на Советской кипит. Здесь постоянно ездят машины, останавливаются многие маршруты общественного транспорта, люди заходят в магазины и многочисленные кафе. Парадная сторона домов кажется довольно нарядной, а вот во дворах картина резко меняется.

Вид на Собор Александра Невского из дворов. Фото: Лада Иванова

Вход во двор портят граффити. Фото: Лада Иванова

Изнутри дома не оштукатурены. Фото: Лада Иванова

Один из дворов спрятан за забором. Фото: Лада Иванова

Осмотрелись, двигаемся дальше. Похожую картину мы увидели во дворе дома на Карла Маркса, 177. Дома здесь также не покрыты штукатуркой, но во дворе гораздо просторнее – есть немного места для прогулок, стоит детская площадка. Уютную атмосферу портит строительный забор на улице Красной. Он покосился и оброс каким-то растением, при этом за ним не ведутся никакие работы.

Во дворе нас ждала красивая кирпичная кладка домов. Фото: Лада Иванова

Дом на Карла Маркса, 177 достаточно просторный. Фото: Лада Иванова

Жильцы дома сделали скворечник и жердочки для птиц. Фото: Лада Иванова

Впечатление о дворе сильно портит забор. Фото: Лада Иванова

За забором мы увидели обычный пустырь. Фото: Лада Иванова

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

Нацбиблиотека, бывший кинотеатр «Дружба», Троицкий а Александро-Невский соборы – все эти исторические здания разместились на парадной стороне Советской. Но дворы этой улицы, как оказалось, скрываюсь немало других интересных объектов.

Здание заводской амбулатории на улице Сивкова построили в конце XIX века. Фото: Лада Иванова

Оно признано памятником архитектуры регионального значения. Фото: Лада Иванова

Попасть сюда можно через арку с коваными воротами. Фото: Лада Иванова

Если вы пройдете в арку между домами №7 и 9, вы увидите красивое здание заводской амбулатории. Его возвели в 1872 году про проекту архитектора Ивана Коковихина.

Вскоре мы нашли одну из главных достопримечательностей как Советской улицы, так и Ижевска – дом Лятушевича. Его построили по проекту Семена Дудина (автора двух ключевых объектов нашего города – главного корпуса Оружейного завода и Александро-Невского собора). Владельцем дома был протоиерей Захарий Лятушевич, настоятель Пророко-Ильинской церкви, сгоревшей в 1810 году. К сожалению, его реставрация постоянно откладывается.

Дом Лятушевича находится за высоким забором, за ним виднеется новое жилое здание. Фото: Лада Иванова

Сейчас этот пряничный домик обнесен забором. Но рассмотреть его можно из окон читального зала Национальной библиотеки Удмуртии.

Переходим на четную сторону улицы. Советская, 22б скрывает Ольгинский приют трудолюбия. Он был построен на деньги рабочих в 1901 году. Сейчас здесь находится Дом детского творчества Первомайского района.

Ольгинский приют трудолюбия возвели в начале XIX века. Фото: Лада Иванова

Территория украшена мозаичными фигурами птиц. Фото: Лада Иванова

Выходим обратно на парадную сторону Советской и идем в сторону улицы Вадима Сивкова. На четной стороне замечаем здание Горместхоза (комитет городского хозяйства). Его воздвигли в 1929 году.

Этот компактный красный дом – здание Горместхоза на ул. Вадима Сивкова, 171. Фото: Лада Иванова

Есть и другие, пусть пока не исторические, но любопытные находки. На Советской, 15а нам приглянулось здание. Отдаленно оно напомнило нам замок.

Своей формой здание напомнило нам небольшой сказочный замок. Фото: Лада Иванова

А за домом на улице Коммунаров, 231 мы нашли двух белых медведей.

Из-за снега мы чуть не прошли мимо них – хорошо замаскировались! Фото: Лада Иванова

НЕОБЫЧНЫЕ БАЛКОНЫ И БАРЕЛЬЕФЫ

Во время прогулки по улице Советской мы часто останавливались, чтобы рассмотреть детали домов. Многие здания богато украшены изящной лепниной, а также можно увидеть окна нестандартных форм, необычные балконы и арки в домах.

Барельеф и кованые двери на здании по адресу ул. Советская, 9. Фото: Лада Иванова

Арочные окна на улице Советской, 13. Жаль, что штукатурка уже облупилась, а кондиционеры похожи на каких-то жуков. Фото: Лада Иванова

Барельеф над входом в магазин на Советской, 15. Фото: Лада Иванова

Маленькие балконы шириной в один шаг на ул. Коммунаров, 231. Фото: Лада Иванова

Лоджия нестандартной формы на ул. Коммунаров, 231. Фото: Лада Иванова

Башенка на крыше дома по ул. Коммунаров, 223. Она находится в аварийном состоянии, но некие художники не побоялись подняться и разрисовать ее. Фото: Лада Иванова

Лепнина в доме на ул. Советской, 36. Фото: Лада Иванова

Кованые решетки на окнах в доме на Советской, 22а. На наш взгляд, выглядят стильно. Фото: Лада Иванова

Балконы с чугунными оградами на ул. Коммунаров, 212. Фото: Лада Иванова

Арка между домами на Советской, 22а и Коммунаров, 212. Фото: Лада Иванова

Лепнина с советских времен на ул. Коммунаров, 223. Фото: Лада Иванова

Балкон на Коммунаров, 223. Кажется, выходить на него небезопасно. Фото: Лада Иванова

Лепнина под крышей на ул. Коммунаров, 223. Жаль, что такая красота находится в плохом состоянии. Фото: Лада Иванова

Высокая арка с граффити между домами на ул. Советской, 22 и 20. Фото: Лада Иванова

Кованый балкон на Советской, 20. Фото: Лада Иванова

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии попал в реанимацию с опухолью мозга

Фотографии с фэшн-съемки на стадионе «Динамо» в Ижевске попали на страницы журнала L'OFFICIEL RUSSIA

«По очереди тащили мешок с сожженным телом через сугробы»: ижевский следователь по особо важным делам поделился откровениями о своей работе