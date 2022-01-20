65 человек эвакуировали из ТЦ в Ижевске из-за повреждения потолка

Фото: МЧС по УР

Накануне, 19 января, около 17:00 пожарные выехали на вызов в ТЦ «Алые паруса» на улице Кирова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, из здания было эвакуировано 65 человек.

«В ходе проведенной разведки установлено, что произошло частичное повреждение отделочных потолочных материалов в помещении столовой на ориентировочной площади 0,3 кв.м.», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: МЧС по УР

К счастью, никто не пострадал.

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