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Общество20 января 2022 11:08

11-й ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов завершился в Ижевске

Делимся с вами фотографиями ледовых скульптур
Дмитрий Коренев
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На трех площадках фестиваля было представлено 33 ледовые скульптуры от 40 мастеров со всей России. Фото: Амир Закиров

На трех площадках фестиваля было представлено 33 ледовые скульптуры от 40 мастеров со всей России. Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии завершился XI фестиваль Ангелов и Архангелов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на трех площадках фестиваля было представлено 33 ледовые скульптуры от 40 мастеров со всей России.

Мы приготовили для вас несколько завораживающих фотографий с площадки у Свято-Михайловского собора, где было размещено больше всего фигур.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Отметим, что с 31 января по 6 февраля на набережной Зодчего Дудина пройдет 5-й фестиваль ледяной скульптуры «Удмуртский лед».

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