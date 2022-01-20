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Общество20 января 2022 11:48

Режим работы перекрестка улиц Молодежной и Калашникова изменился в Ижевске

В идеальном режиме транспорт должен проезжать перекресток за 1-2 цикла работы светофоров
Дмитрий Коренев
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Фото: vk.com/public206439515

Фото: vk.com/public206439515

В Ижевске изменился режим работы светофоров на перекрестке улиц Молодежной и Калашникова. Об этом сообщили в группе «Дороги18.ру» во «ВКонтакте».

Так, в первую очередь двигается транспорт по Молодежной в направлении улицы Труда, во вторую очередь - по Молодежной в направлении улицы Курченко, далее - по Калашникова во всех направлениях.

«В идеальном режиме (кроме часа пик) транспорт должен проезжать перекресток за 1...2 цикла работы светофоров», - говорится в сообщении.

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