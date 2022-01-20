За данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Фото: Сергей Грачев

13 жителей Удмуртии подозреваются в участии в наркобанде. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, четверо из них – несовершеннолетние.

«В течение 2021 года они с использованием программы персональной связи в сети Интернет производили закладки наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах для дальнейшего незаконного сбыта на территории Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

В ходе комплекса оперативно-следственных мероприятий правоохранители обнаружили тайники на территории Ижевска, Глазова и Воткинска.

На данный момент устанавливаются все участники банды и ее организатор. За данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, все задержанные являлись курьерами одного интернет-магазина. Лично они друг друга не знали и общались исключительно через мессенджеры.

Тайники размещались в лесополосах на территории Удмуртии, Пермского края, Башкортостана, Кировской, Московской, и Ленинградской областей. В общей сложности полицейские изъяли 1700 грамм синтетических наркотиков, в том числе 1 килограмм был обнаружен в автомобиле одного из подозреваемых, который был межрегиональным курьером.

8 участников банды поместили в СИЗО, пятеро находятся под домашним арестом.

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