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Здоровье20 января 2022 12:21

Первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Удмуртии

Заболевшие есть в Ижевске и трех районах республики
Дмитрий Коренев
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Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии выявили 15 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

«Заболевшие есть в Ижевске, Балезинском, Алнашском, Сюмсинском районах. В числе заразившихся подросток 16 лет, 9 человек в возрасте от 18 до 64 лет и еще пять - старше 65 лет», - написал он.

По словам главы региона, все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, первые случаи заражения «омикроном» в России были выявлены в начале декабря. Первоначально штамм был обнаружен в Южной Африке - самые ранние образцы датируются 9-11 ноября.

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