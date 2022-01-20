Где в Ижевске продолжают проверять QR-коды?

С осени 2021 года во многих телефонах появились картинки с QR-кодами. Фото: unsplash.com

2021 год ввел свои коррективы в нашу повседневную жизнь. Одним из них стал QR-код: без него нельзя ни торговый центр посетить, ни в кафе поесть. Мы решили узнать, где в Ижевске его попросят предъявить в 2022 году, а где вход свободный.

Напомним, что скоро в Удмуртии усилят контроль за соблюдением масочного режима. Работодателей призвали перевести на удаленку своих сотрудников. Это сделано из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом – за неделю количество заболевших в республике увеличилось с 79 до 296 за сутки.

Нужен ли QR-код при заселении в гостиницу?

Да, заселение возможно только при наличии QR-кода у клиента.

Нужен ли QR-код в МФЦ?

QR-код требуется в среду и в пятницу. В остальные дни вход свободный.

Нужен ли QR-код в музей?

Да, экскурсии по музеям доступны посетителям с QR-кодом.

Нужен ли QR-код в аэропорту?

QR-код требуется, если пассажир летит заграницу. Для входа в здание аэропорта, покупки билета и регистрации QR-код не требуется.

Нужен ли QR-код в поезде?

На данный момент QR-код не требуется для посещения жд-вокзала и проезда на поезде. Но, напоминаем, что в здании вокзала и в скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным.

Нужен ли QR-код на каток?

Нет, для посещение катка не требуется QR-код. Но не стоит забывать о мерах предосторожности. В раздевалке нужно носить маску.

Нужен ли QR-код в автобусе?

Нет, проезд на общественных транспортах осуществляется без QR-кода. Но все может измениться.

Нужен ли QR-код в цирке?

Да, для посещения цирка необходимо предъявить код. Это касается только взрослых. Для детей вход свободный.

Нужен ли QR-код в театр?

Да, посещение театра доступно только посетителям с QR-кодом.

Нужен ли QR-код в кафе, ресторанах и барах?

Да, вход заведения общепита возможен только при наличии кода.

Нужен ли QR-код в кинотеатры?

Вход в кинотеатр возможен только при предъявлении QR-кода.

Нужен ли QR-код в торговых центрах?

Да, при посещении ТЦ Ижевска необходимо иметь при себе QR-код и маску.

Нужен ли QR-код в Леруа Мерлен?

Да, посещение магазина возможно только при наличии QR-кода.

Информация актуальна на момент публикации. Статья будет обновляться в зависимости от нововведений.

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