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Общество20 января 2022 13:31

Троллейбусы не идут от улицы Первомайской до улиц Молодежной и Ворошилова в Ижевске

Пассажирам маршрутов №№2 и 10 стоит обратить внимание
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП в Ижевске

Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске из-за повреждения контактной сети временно нет движения троллейбусов №№2 и 10 на участке от улицы Первомайской до улиц Молодежной и Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №2: Дом печати - Воткинское шоссе - Администрация Индустриального района - улица Удмуртская - улица Орджоникидзе - остановка «Госархив»;

Маршрут №10: Пос. Машиностроителей - улица Новоажимова - улица К.Либкнехта - улица Орджоникидзе - остановка «Госархив».