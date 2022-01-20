Троллейбусы не идут от улицы Первомайской до улиц Молодежной и Ворошилова в Ижевске

Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске из-за повреждения контактной сети временно нет движения троллейбусов №№2 и 10 на участке от улицы Первомайской до улиц Молодежной и Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №2: Дом печати - Воткинское шоссе - Администрация Индустриального района - улица Удмуртская - улица Орджоникидзе - остановка «Госархив»;

Маршрут №10: Пос. Машиностроителей - улица Новоажимова - улица К.Либкнехта - улица Орджоникидзе - остановка «Госархив».