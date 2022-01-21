Квитанции с новыми данными по отоплению получат жители Ижевска в феврале

В феврале ижевчане получат квитанции с новыми данными по отоплению на текущий год. Для расчета объёмов тепловой энергии в 2022 году берутся данные общедомовых приборов учёта за предыдущий год. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», зимние месяцы 2021 года были холоднее, чем в предыдущие годы, поэтому расход тепла был высокий.

Отмечается, что подобные изменения проводятся ежегодно, согласовываются с управляющими компаниями и специалистами Госжилинспекции Удмуртии на рабочих совещаниях в Управлении ЖКХ Ижевска. Таблицу с новыми значениями среднемесячного объема тепла на 2022 год опубликуют на сайте компании до конца января.

«Расчёт среднемесячного объёма тепла на текущий год — это первый этап корректировки платы по потреблению тепловой энергии за прошедший год. На втором этапе, в марте-апреле 2022 г жители получат квитанции с корректировкой платы за отопление исходя из фактически потребленного за 2021 год объема тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета», - рассказал директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин.

Жителям напоминают, что подобная корректировка проводится ежегодно в первом квартале года, следующего за расчетным.