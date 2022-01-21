Всероссийские соревнования в Дебесах: юные шахматисты России сражаются за звание лучших

Более 250 шахматистов из 18 регионов страны принимают участие в соревнованиях. Фото: Сергей Суворов

20 января в Дебесах стартовали III Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников из сельской местности.

Более 300 спортсменов, 18 регионов России. Все участники и их тренеры с комфортом размещены, уже успели познакомиться и с удовольствием заводят новые знакомства и делятся опытом. Команда из Башкирии не пропустила еще ни одного соревнования в Дебесах, и в этом году приехала в усеченном составе, зато максимально усиленной. И тем сильнее было удивление организаторов и соперников, когда одни из фаворитов турнира внезапно проиграли.

Безусловно, возможность отыграться и набрать необходимое количество очков у них еще есть, но ребятам из Башкирии придется постараться. Кстати, их тренер - Ильдар Байбурин по совместительству является еще и отцом двух участников.

«Нам очень нравится приезжать на соревнования в Дебесы, география которых расширяется с каждым годом, усиливается и состав команд. Ребята всегда рвутся к вам, ведь здесь особая атмосфера, у них появляется много друзей-единомышленников, с которыми они общаются круглый год. Таких турниров по стране проводится немного, поэтому мы благодарны организаторам за прекрасные условия размещения и вообще возможности участия в таком турнире», - поделился Ильдар Байбурин.

На совещании была разработана стратегия развития шахматного движения до 2030 года. Фото: Сергей Суворов

Всероссийские шахматные состязания в Дебесах важны не только для ребят и тренеров, но и для самих организаторов, а также для тех, кто буквально живет шахматами. В первый день соревнований, к примеру, в рамках турнира прошло Республиканское совещание по вопросам развития шахматного образования и спорта в Удмуртской республике в 2022-2030. В частности, там обсуждался вопрос подготовки кадров для обучения шахматам в школах.

«В России 39 тысяч школ и в короткие сроки подготовить 39 тысяч учителей начальных классов, чтобы они могли обучать детей игре в шахматы, невозможно. Нужна государственная система подготовки в ВУЗах и педагогических колледжах. Как раз Дебесский политехникум показывает положительный пример в этом отношении», - отметил куратор федерального проекта «Шахматный всеобуч в России» Александр Костьев.

Александр Костьев провел обучающий семинар для тренеров по шахматам. Фото: Сергей Суворов

В этом году Ресурсный центр шахматного образования при Дебесском политехникуме выпускает первых студентов, которые в дальнейшем смогут обучать детей игре в шахматы. Два года будущие учителя учатся играть сами и осваивают методику преподавания.

«При наборе студентов мы выяснили, что 90% из них вообще не умеют играть и реакция на новую для них дисциплину в учебном плане бывает разной. Кто-то сразу загорается, другие не считают ее важной в будущей профессиональной деятельности. В процессе обучения мнение меняется в положительную сторону, чему мы очень рады», - рассказал руководитель Ресурсного центра в Дебесах Андрей Князев.

Андрей Князев уверен, что любовь к шахматам необходимо прививать детям еще с детского сада. Фото: Сергей Суворов

Внимание к шахматам, как к виду спорта и полезному времяпрепровождению, растет с каждым годом. Но, говорят, шахматисты, хотелось бы больше. С этим согласился и вице-премьер Удмуртии, постоянный представитель главы республики при президенте РФ Михаил Хомич. Он сам прекрасно играет и считает, что этот вид спорта нужно правильно, с точки зрения современных интересов молодежи, презентовать подрастающему поколению.

Михаил Хомич не удержался и сыграл партию в шахматы с предпринимателем Иваном Чернышовым. Фото: Сергей Суворов

«Есть несколько рассказывающих о шахматах каналов на Ютубе, которые собирают миллионные просмотры. Но все они, к сожалению, на английском языке. Нам тоже нужно стремиться к такому интересу, но для этого необходимо понимать, куда идут технологии, какими должны быть упаковка и наполнение контента. Вот тогда мы сможем увлечь шахматами подрастающее поколение», - считает Михаил Хомич.

Четыре дня интеллектуальных поединков определят сильнейших юных шахматистов страны. Первые дни посвящены быстрым шахматам, вторая половина турнира – блицу. Сражаются шахматисты в командном и личном зачете по швейцарской системе. Уже известны имена победителей в быстрых шахматах вы можете посмотреть их здесь.

Удмуртию представляет более 45 команд из 13 районов республики. В быстрых шахматах победителями в своих возрастных группах стали: Роман Александров, Анастасия Сосунова, Дарья Булдакова. Серебряные призеры: Захар Мерзляков, Артур Сунцов, Владислав Константинов,Полина Чиркова, Екатерина Валиева, Евгения Бородина. На третьей ступени пьедестала находятся: Иван Вершинин, Александр Зянкулов, Елизавета Дементьева, Елизавета Широбокова.

Первые итоги - по быстрым шахматам - уже подведены. Фото: Сергей Суворов

Одна из команд Дебесского района в группе юношей заняла третье место, а мальчики 2004-2009 года рождения и вовсе заняли первое (команда №1 из Малопургинского района) и третье место (команда №2 Малопургинского района).

Отметим, что всероссийские соревнования в селе Дебесы Удмуртской республики состоялись уже в третий раз. Они проходят благодаря поддержке главного партнера – «Корпорации «Центр» и фонда Тимченко, а также министерства образования и науки Удмуртии, министерства спорта УР, Федераций шахмат России и Удмуртии.

«Спасибо всем, кто придумал и организовал эти всероссийские соревнования в Дебесах. Здесь нас очень тепло встречают, очень вкусно кормят и в свободное время проводят много интересных мероприятий. Я в первый раз приехал в Дебесы, и мне очень понравилось», - поделился впечатлениями Евгений из Йошкар-Олы.

В субботу, 22 января, дисциплина соревнований сменится, шахматисты сразятся в блиц. Общие итоги будут подведены в воскресенье, 24 января. В этот день в 10 часов медиагруппа «Центр» запускает трансляцию финального шахматного поединка, которая пройдет в сообществах ВКонтакте IZHLIFE и Федерации шахмат Удмуртии.

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