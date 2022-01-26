70-летнего мужчину сбили насмерть на трассе в Удмуртии

За рулем автомобиля находилась женщина 1983 г.р. Фото: 1-й отдел УГИБДД

Сегодня, 26 января, около 18:00, на автодороге «Глазов – Яр» недалеко от СНТ «Ромашка» в Глазовском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД России по республике, водитель автомобиля «Киа Рио», женщина 1983 года рождения, сбила мужчину 1953 года рождения, который шел по проезжей части во встречном направлении.

Отмечается, что у пешехода не было при себе световозвращающих элементов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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