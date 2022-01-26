Минздрав Удмуртии опроверг информацию о насилии над детьми в Республиканской психбольнице

Специалистами регионального Минздрава совместно с детским омбудсменом в Удмуртии Ольгой Авдеевой организована собственная проверка медучреждения. Фото: 2ГИС

В последнее время в социальных сетях появляются анонимные сообщения об издевательствах нал пациентами детского отделения Республиканской клинической психиатрической больницы в Ижевске. Как сообщили в Минздраве Удмуртии, при проведении внутреннего аудита качества медицинских услуг эта информация не подтвердилась.

«Пациенты детского отделения обеспечены питанием, замена постельного белья проводится регулярно. С целью предотвращения опасных действий в отношении себя и окружающих пациенты находятся под постоянным наблюдением среднего и младшего медицинского персонала в соответствии с режимом психиатрической больницы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что осмотр детей лечащим врачом проводится ежедневно, совместные осмотры с заведующим отделением – дважды в неделю. Также на ежедневной основе по индивидуальному плану проводятся реабилитация, психологическая коррекция и психотерапия.

«Пациенты отделения не предъявляют жалоб на действия медперсонала при беседах с врачами и психологами. Обращений к заведующей отделением со стороны законных представителей не было», - отметили в региональном Минздраве.

В министерстве подчеркивают, что все распространяемые в соцсетях сообщения носят анонимный характер, без указания имен пациентов и медицинских работников. Это не позволяет «установить, совершались ли противоправные действия в отношении пациентов и какого рода».

Специалистами министерства совместно с детским омбудсменом в Удмуртии Ольгой Авдеевой организована собственная проверка медучреждения. О ее результатах сообщат дополнительно.

Граждан, обладающих информацией о случаях противоправных действий в отношении пациентов, просят передать ее для рассмотрения через форму на сайте mzur.ru с указанием персональных данных.

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