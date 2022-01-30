Космическую фреску из 80-х дорисовали во Дворце детского (юношеского) творчества в Ижевске

Класс астрономии также обновили и сделали более современным. Фото: vk.com/olegbekmemetev

Незаконченную фреску на космическую тематику, обнаруженную в июле 2021 года на стене астрономического класса во Дворце детского (юношеского) творчества города Ижевска, отреставрировали, добавив ярких красок и завершив сюжет. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на своей официальной странице «ВКонтакте».

В начале 80-х годов руководители и воспитанники кружка астрономии своими руками обустраивали кабинет и начали роспись стен по мотивам детских фантастических рассказов Кира Булычева. Но закончить картину не получилось – не хватило средств. На фреске осталось пустое пространство, где должен был стоять некий загадочный герой. Со временем стену оклеили обоями, а затем, в ходе очередного ремонта, картину нашли.

Этого персонажа раньше на фреске не было. Фото: vk.com/olegbekmemetev

Изначально было предложено два варианта: завершить фреску или нарисовать на стене что-то новое, но в итоге картину решили сохранить. На месте второго ее героя появился космонавт, задумчиво вглядывающийся в закат, догорающий над морем.

Класс астрономии, кстати, тоже обновили, в нем появилось много современного оборудования, и школьники с удовольствием ходят сюда изучать тайны звездного неба.

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